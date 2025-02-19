Ebrar Sitesi Kurucusuna 18 Yıl Hapis

KAHRAMANMARAŞ’TA EBRAR SİTESİ DAVASI SONUCU

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen yıkıcı depremlerde 18 blokta 1480 kişinin yaşamını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin B Blok’uyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Davada, sitenin kurucusu 82 yaşındaki Tevfik Tepebaşı ile binayı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyesi 63 yaşındaki Atilla Öz, 18 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade ederek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

DURUŞMASINDA SANIKLAR VE YAKINLAR

Duruşma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Salih Tepebaşılı, taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu. Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, SEGBİS sistemi aracılığıyla cezaevinden bağlandılar. Diğer tutuksuz sanıklar kooperatif başkanı Ahmet Doğan, Meliha Teker ve firari Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmadı. Yakınlarını kaybedenler, sanıkların bilinçli taksirle değil, olası kast ile cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son sözleri sorulan sanıklardan Tevfik Tepebaşı, suçlamaları reddederek, “Yeminle söylüyorum, suçumun ne olduğunu yeni anlamaya başladım. Ben müteahhit değilim. Kooperatifte müteahhit yoktur. Yapı kullanım izni vardır. Benim burada hiçbir sorumluluğum yoktur, beraatimi talep ediyorum” dedi. Atilla Öz ise yapım aşamasındaki sorumlulukların olmadığını ve yıkımın mühendisin tasarım hatasından kaynaklandığını belirterek beraatini istedi. Salih Tepebaşılı da suçsuz olduğunu ifade etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz’e ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Pişmanlık duymamaları nedeniyle sanıkların cezalarında indirim yapılmadı. Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı’nın yargılanmasına ilişkin yeterli delil olmadığı, bu nedenle beraatlerine karar verildi. Ayrıca, firari sanık Mustafa Timurbanga’nın dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

BELEDİYENİN SORUMLULUĞU

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatlarından Berke Balaban, cezanın yalnızca bir yüz olduğunu belirterek, “Ebrar Sitesi B Blok’unun büyük bir denetimsizlik içerisinde yapıldığı, 9 katlı bir bina için alınan projenin 11 kata çıkarıldığı hususları söz konusudur. Burada sadece kooperatifler değil, binaya izin veren belediye açısından da bir sorumluluk vardır” ifadelerini kullandı.

İTİRAZ HAZIRLIĞI

Ebrar Sitesi’nde annesini ve kızını kaybeden Gamze Bilginer, kararın yeterli olmadığını belirterek, “Bu davada sadece 2 sanığa 18’er yıl hapis cezası verilmesi kesinlikle tatmin edici değil. Diğer sanıkların beraat almasını kabul edemeyiz, itiraz edeceğiz” dedi. Yıkılan binada 6 yakınını kaybeden Münevver Tepebaşılı da verilen cezanın az olduğunu ifade ederek, “Adalet yerini bulur inşallah. Mezardaki 6 yavrumdan nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. 18 yıl içimizi soğutmadı” şeklinde konuştu.