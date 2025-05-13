Ebrd Türkiye Ekonomisinde Büyüme Tahmin Etti

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyor. EBRD, Yıllık Toplantıları çerçevesinde yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporuyla faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor. Rapora göre, bankanın bölgesel ekonomik büyüme tahmini, Şubat 2025’teki ön görüye nazaran yüzde 0,2 düşerek yüzde 3 seviyesine revize edildi. Bu değişikliğin sebebi ise küresel ekonomik ve ticaret belirsizlikleri, zayıf dış talep ile gümrük tarifelerindeki artışların ülke ekonomilerindeki olası dolaylı etkileri oldu. EBRD, çalıştıkları ülkelerdeki ekonomik büyümenin 2026’da yüzde 3,4 seviyesine ulaşacağını da tahmin ediyor.

EBRD, Türkiye ekonomisinin büyüme öngörüsünü yüzde 0,2 oranında aşağı çekerek yüzde 2,8 seviyesine getirdi. Türkiye’de uygulanan daha sıkı para politikalarının iç talep üzerinde baskı yaratabileceği ve küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin dış talebi zayıflatabileceği beklentileri, bu öngörüde etkili oldu. Banka, Türkiye’nin dış pozisyonundaki iyileşmelere dikkat çekerken, ekonomik büyümenin 2026’da yüzde 3,5 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye ekonomisine dair büyüme ve enflasyon öngörülerini paylaşarak, enflasyondaki düşüş patikasının biraz daha yavaş ve uzun olmasını beklediklerini ifade etti. Türk lirasındaki değer kaybının fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Selim, “Ekonomi yönetiminin dezenflasyon patikasını sürdürme kararlılığına olan güvenimizi koruyoruz. 22 Mayıs’ta açıklanacak bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunu bekliyoruz.” dedi. Ayrıca, Türkiye’de para politikasının daha yüksek politika faizi ve sıkı makro ihtiyati tedbirler yoluyla uzun süre sıkı kalmasını beklediklerini ifade etti. Selim, TCMB’nin faizle ilgili alacağı kararların önümüzdeki birkaç haftadaki gelişmelere bağlı olacağını belirtti.

EBRD, Türkiye’de 22 milyar avrodan fazla yatırım yapmış durumda.