Ebru Aytemur, Gonca’nın Zorluğunu Anlattı

NECİP MEMİLİ İLE PARTNERLİĞİ

Eşref Rüya dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri olan Gürdal’ı canlandıran Necip Memili’nin takıntılı ve belalı avukat sevgilisi Gonca’ya hayat veren Ebru Aytemur, karakteri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aytemur, oyunculuğuyla adından söz ettiren biri olarak, Gonca’nın aksine duygularını belirli noktalarda bastırabildiğini ifade ederek, “Duygularımı bazı noktalarda bastırabiliyorum. Gonca gibi değilim, yalanı hissedersem orada durmam” dedi.

GONCA KARAKTERİ HAKKINDA

Aytemur, Gonca karakterinin daha önce deneyimlemediği bir tür olduğunu belirtti ve, “Çok deli. Hala anlamaya çalışıyorum Gonca’yı. Başka bir kadın. Zorlamayı seviyorum. O zaman daha iyi işler çıkarıyorum,” ifadelerini kullandı. Bu rolde Necip Memili gibi başarılı bir oyuncu ile çalışmanın kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu da ekledi.

Gonca’nın dizideki partneri Gürdal karakteriyle olan ilişkisini “toksik” olarak tanımlayan Aytemur, bu tür ilişkilere asla tolerans gösteremeyeceğini belirtti. “Gürdal gibi insanlar günümüzde de var. Ama ben Gonca gibi kalıp sabretmem. O ilişki korkunç,” sözlerini de ekledi.

İKİNCİ SEZON HEYECANI

Dizinin bu sezon büyük bir ilgiyle karşılanmasına değinen Aytemur, projeye başlangıçta inandığını fakat izleyicilerin tepkilerinin beklenenden fazla olduğunu ifade etti. “Sokakta insanlar izlediklerini söylüyor. Bence başarının sırrı işini seven bir ekibin olması,” dedi. Ayrıca, ikinci sezon hakkında heyecanını gizlemeyerek, “Yeni sezonda güç dengeleri değişti. Bizi büyük sürprizler bekliyor,” sözleriyle izleyicinin merakını artırdı.

EŞREF RÜYA’NIN YENİ SEZONU

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken, tekrar bölümleriyle hafta içi her gün ekrana geliyor.