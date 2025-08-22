Ebru Gündeş’in Eşi Gözaltına Alındı!

EBRU GÜNDEŞ’İN YENİ EVLİLİĞİ VE GÜNDEME GELEN OLAY

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda yapılan sade bir törende 4. kez nikah masasına oturdu. Bu evlilik, büyük bir yankı uyandırdı ve günlerce magazin gündeminde yer aldı. Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, bu defa bambaşka bir olayla tekrar dikkatleri üzerine çekti.

MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Murat Özdemir’in Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındığı öğrenildi. Bu durum, Seyhan Avşar’ın haberine göre, “Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı” şeklinde kaydedildi. Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine çökmek üzere talimat aldığı iddia ediliyor. Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.

REZA ZARRAB’IN GEÇMİŞİ

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, 2016 yılında kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Reza Zarrab, ABD yargısı ile anlaştıktan sonra ifade verdi ve serbest bırakıldı. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandırdı.