Ebru Gündeş’in Telif Davası Sonuçlandı

DAVA KARARI AÇIKLANDI

Sanatçı Ebru Gündeş, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik firmalarına karşı açtığı telif davasında sonuç aldı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, iki müzik şirketinin Gündeş’e ait toplam 28 eseri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandığına karar vererek bu eylemin durdurulması gerektiğine hükmetti. Gündeş, “Şahane” ve “10 Muhteşem Yıl Box Set CD8” albümlerinde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığını belirterek, iki yıl önce dava açmıştı.

MÜZİK ŞİRKETLERİNE HAKSIZ KULLANIM SUÇLAMASI

Sanatçının avukatı Ergin Akçay tarafından sunulan dilekçede, davalı şirketlerin ilgili albümler üzerinde hiçbir hakkı olmadığını fakat buna rağmen eserlerin dijital ortamlarda kullanılmaya devam ettiğini ifade etti. Dilekçede bu durumun, sanatçının mali ve manevi haklarını ihlal ettiği ve telafisi zor zararlar oluşturduğu kaydedildi. Gündeş, davada izinsiz kullanımın engellenmesini ve eserlerin dijital platformlardan kaldırılmasını talep etmişti.

MAHKEMEDEN HAKLI OLDUĞU KARARI

İki yıl süren adli süreç sonucunda mahkeme, Ebru Gündeş’in taleplerini kabul etti. Kararda, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik’in 28 eseri haksız şekilde dijital platformlarda kullandığı, bu eylemin durdurulması gerektiği vurgulandı. Mahkeme, her iki şirkete ait dijital mecralarda söz konusu eserlerin kullanımının ve umuma iletimlerinin yasaklanmasına karar verdi. Bu karar, dijital müzik piyasasında telif haklarına yönelik denetim ve yaptırımların önemini yeniden gündeme getirirken, müzik sektöründe emsal teşkil edebilecek nitelikte değerlendirildi.