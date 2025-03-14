Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılık İddiaları

Ebru Gündeş’in Evliliği Hakkında Gelişmeler

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, birkaç ay önce iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de sade bir törenle evlilik yaşamına adım atmıştı. Ancak, ikilinin evliliği, sık sık ayrılık dedikodalarıyla basında yer almaya devam ediyor. Evliliklerinin belirsizliği sürerken, Ebru Gündeş’in yaptığı gizemli paylaşım bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Gizemli Paylaşım ve İddialar

Sanatçı, kişisel sosyal medya hesabında ünlü filozof Montaigne’in “Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir” sözlerini alıntılamıştı. Bu paylaşım, “aldatıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Murat Özdemir ile 12 yaş farkı olan Ebru Gündeş, 9 ay önce evlenmişti.

Özdemir ile Düğünde Birlikte Görüntülendiler

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Acun Ilıcalı’nın düğününe el ele katılarak birlikteliklerini herkese göstermişti. Boşanma haberlerine rağmen paylaştıkları “mutluyuz” fotoğrafı, iddiaların bir süreliğine durmasına neden olsa da, ayrılık söylentileri yeniden gündeme geldi.