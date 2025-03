Ebru Hanım Yemekteyiz’de Merak Konusu Oldu

YEMEKTEYİZ’DE YARIŞACAK EBRU HANIM’IN HAYATI

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının 17-21 Mart haftasında yarışacak olan Ebru Hanım’ın hayatı izleyicilerin ilgi odağı oldu. Ebru Hanım’ın kimliği, yaşı ve memleketi hakkında bilgi almak isteyenler araştırma yapıyor. Yemekteyiz, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini öne çıkaran yarışmacıları ekranlara taşırken, Ebru Hanım’a dair henüz fazla bilgi verilmedi.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz programı, ilk olarak Ekim 2008’de Show TV ekranlarında yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alıyor. Programın ilk döneminden sonra, Ekim 2017’de Fox’a devredilmiş. O tarihten itibaren program, TV8’de yayınlanmaya devam ediyor. Bu süre zarfında izleyicilerin beğenisini kazanan Yemekteyiz, Türkiye’de oldukça popüler bir gerçeklik gösterisi haline geldi.