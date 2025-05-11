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Ebru Heper’in Cenazesi Sivas’a Gitti

KAZA SONRASI CENAZE İŞLEMLERİ

Beylikdüzü’nde meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden Ebru Heper’in cenazesi, memleketi Sivas’a gönderiliyor. Metrobüsün yolcu almak için bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmasıyla oluşan kazada, Heper’in cenaze işlemleri aile yakınları tarafından tamamlandı. Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan 37 yaşındaki Ebru Heper’in cenazesi, Küçükçekmece’deki gasilhaneye getirildi.

MEMLEKETİNE UĞURLANMA

Ebru Heper’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Sivas’a götürüldü. Cenazenin Sivas’ın Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yarın defnedileceği bildirildi. Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kaza, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer bir metrobüse yaptığı arka çarpma sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 57 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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