Ebru Heper Sivas’ta Uğurlandı

EBRU HEPPER’İN CENAZESİ MEMLEKETİ SİVAS’TA UĞURLANDI

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında yaşamını yitiren Ebru Heper, son yolculuğuna memleketi Sivas’ta uğurlandı. Kaza, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen bir metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonucunda hastaneye kaldırılan yaralılardan Ebru Heper, maalesef yaşamını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ebru Heper’in cenazesi Sivas’a gönderildi. Cenaze namazı, Sivas’ta öğle namazı sonrası Ayyıldız Camii’nde gerçekleştirildi. Törene, Heper’in akrabaları, protokol üyeleri ve dostları katılım gösterdi. Ebru Heper’in eşi Sabri Heper, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

DEFNİ NEREDEN YAPILDI?

Kılınan cenaze namazının ardından Ebru Heper’in naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedildi. Bu görkemli uğurlama, sevgi ve saygı dolu anlarla dolu oldu.