Ebru Heper Sivas’ta uğurlandı

METROBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN EBRU HEPER’İN CENAZESİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul’da meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper (37), Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, 10 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında gerçekleşti. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Bu kazada, hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ VE GÖZYAŞLARI

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebru Heper’in cenazesi, memleketi Sivas’a getirildi. Öğle saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ebru Heper’in eşi Sabri Heper, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sırasında gözyaşı döken Sabri Heper, yakınları tarafından teselli edilmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.