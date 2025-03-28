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Ebru Özdemir’e Terör Suçlamasıyla Tutuklama

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Ebru Özdemir, 26 Mart’ta çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren Özdemir, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve buradan tutuklama kararı çıktı.

YAKALAMA KARARLARI

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği 24 Mart’ta Ebru Özdemir ile birlikte Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

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