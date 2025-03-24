Ebru Özdemir Kimdir, Nerelidir? Biyografisi

EBRU ÖZDEMİR’İN EĞİTMİMİ

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çeken Ebru Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi’nden yüksek lisans derecesi alan Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde “Avrupa Birliği Sanayi ve Ticaret Politikaları” konulu tezi ile tamamlıyor. Lise öğrenimini ise İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde bitiriyor.

KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Ebru Özdemir, kariyerine Kanal D’nin dış haberler bölümünde stajyer olarak adım atıyor. Daha sonra özel sektörde çeşitli kurumlarda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu ortak gibi farklı roller üstleniyor. 2020 yılı itibarıyla araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev almaya başlıyor. Bu süreçte ulusal ve uluslararası özel veya kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kamuoyu araştırmalarının planlanması gibi sorumluluklar üstleniyor. Ayrıca, 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalışarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen kapasite gelişim projelerini koordine ediyor.

Ebru Özdemir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak aktif roller üstleniyor. Çalışmalarını temel hak ve özgürlükler, kültürel çeşitlilik, toplumsal barış, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir ekonomi gibi alanlarda yoğunlaştırıyor. Özdemir, Fransızca ve İngilizce dillerini de ileri düzeyde biliyor.