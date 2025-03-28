Ebru Özdemir Tutuklandı: Silahlı Örgüt Suçlaması

EBRU ÖZDEMİR’İN GÖZALTINA ALINMASI

Ebru Özdemir, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 26 Mart’ta gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren Özdemir, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlaması sebebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve burada tutuklama kararı alındı.

YAKALAMA KARARLARI HAKKINDA BİLGİLER

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından 24 Mart’ta Ebru Özdemir’in yanı sıra Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.