Ebru Şallı eşinden boşanıyor

Eski manken Ebru Şallı, 4 yıl önce evlendiği eşi Uğur Akkuş ile boşanma kararı aldı. Çiftin evliliğinde kriz olduğu uzun zamandır konuşuluyordu.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşımıştı. Çift, Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğünle evlendi. Evliliklerinde kriz yaşayan ikilinin boşanacakları iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ebru Şalllı’nın evliliğinde kriz çıktı. Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş ile evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri konuşulanlar arasında.

Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

EBRU ŞALLI’DAN ŞİDDET AÇIKLAMASI

Daha önce çıkan haberlerde Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ünlü manken ile eşinin araçta tartıştıkları ve Şallı’nın fiziksel şiddet gördüğü öne sürülmüştü.

Ebru Şallı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediğiniz Ebru’yu daha çok üzmekse, oldu. Basardınız! ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!”