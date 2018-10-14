Ebru Şallı: Evlilik sözleşmesi olmaz

Evli olduğu dönemde ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin basınında sıkça yer alan Ebru Şallı, düğün hazırlıkları yaptığı iş adamı Uğur Akkuş hakkında konuştu.

Önceki akşam Etiler’de bulunan bir Uzak Doğu mutfağı restoranından çıkan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, muhabirleri görünce şoke oldu. Nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi yapacakları iddialarına Ebru Şallı, “Öyle bir şey yok, olamaz” şeklinde cevap verdi. Uğur Akkuş’sa sorulara sinirlenerek şoförüne “Kapıyı kapat” diye sert çıktı.

TRT