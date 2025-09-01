Ebru Şallı Mutfakta Pilates Yapıyor

EBRU ŞALLI’DAN YENİ TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, mutfakta pilates yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaştı. Paylaşımına “Hem temizle hem pilates yap” ifadesini ekleyen Şallı, takipçileriyle bu anları buluşturdu.

PİLATES VE TEMİZLİĞİ BİRLEŞTİRDİ

Ebru Şallı, pilates yaparken aynı zamanda temizlik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Videoları sosyal medya üzerinden yayımlayan model, bu farklı yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede gündeme oturan bu görüntüler, izleyenler arasında geniş yankı uyandırdı.