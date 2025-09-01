Haberler

Ebru Şallı Mutfakta Pilates Yapıyor

EBRU ŞALLI’DAN YENİ TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, mutfakta pilates yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaştı. Paylaşımına “Hem temizle hem pilates yap” ifadesini ekleyen Şallı, takipçileriyle bu anları buluşturdu.

PİLATES VE TEMİZLİĞİ BİRLEŞTİRDİ

Ebru Şallı, pilates yaparken aynı zamanda temizlik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Videoları sosyal medya üzerinden yayımlayan model, bu farklı yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede gündeme oturan bu görüntüler, izleyenler arasında geniş yankı uyandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Haberler

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.