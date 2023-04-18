Ebru Şallı: Üzüntüden yüz felci geçirdim

Eski manken Ebru Şallı, küçük oğlu Pars Tan’ın yaşadığı hastalık sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler’in konuğu ünlü model ve sunucu Ebru Şallı oldu. Şallı, 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında konuştu. Yıldız, “Pars’ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık” dedi.

“ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİM”

Ünlü model “Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim” dedi.

Ünlü model oğlu Pars’ın üçüncü ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda “Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim… O melek yüzün ve o eşsiz her yerde hep benimle hep… Nur yüzlü ponçiğim ben hep hep hep….” ifadelerini kullanmıştı.