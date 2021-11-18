Ebru Şallı’nın eşine hapis şoku

Eski manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkındaki davada karar açıklandı. Akkuş 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandırıldıklarını iddia ederek, Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş ile yedi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş ile yedi kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim kararını açıkladı.