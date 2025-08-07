Ebru Ve Hat Sanatı Eğitimi Tamamlandı

EĞİTİM PROGRAMI SERTİFİKA TÖRENİYLE TAMAMLANDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı Riyas Cezayir Kurumu işbirliğinde düzenlenen hat ve ebru sanatı eğitim programı, sertifika töreniyle son buldu. Tören, Cezayir’in başkentindeki tarihi Hüseyin Dayı Sarayı’nda gerçekleştirildi. Bu programda 21 kişi hat sanatı, 85 kişi de ebru sanatı eğitimi aldı. Türkiye’den hattat Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner eğitmenlik yaptı. On günlük kurs, Cezayirli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sertifika törenine Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan ve Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ile beraber Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri, güzel sanatlar fakültesi öğretim görevlileri, ebru ve hat eğitimi alan Cezayirli öğrenciler, sanatseverler ve birçok vatandaş katıldı. Büyükelçi Küçükyılmaz, törende yaptığı konuşmada, “Türk ve Cezayir halkları uzun ve köklü bir ortak tarihe sahiptir. Şu anda bulunduğumuz mekan da bunun en önemli şahitlerinden biridir. Bu tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesi çok manidardır.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Küçükyılmaz, Cezayirli gençlerin ve sanatseverlerin katılımını destekleyen Kültür Bakanlığı yetkililerine ve organizasyonu gerçekleştiren TİKA ile Riyas Cezayir Kurumu temsilcilerine teşekkür etti.

PROGRAM SONU SERGİYLE TAMAMLANDI

Riyas Cezayir Kurumu temsilcisi Samiya Kadrin de program için TİKA’ya minnettarlığını belirtti. Eğitim programı, sanat enginliğinin sergilendiği bir sergiyle ve katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.