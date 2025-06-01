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Ebru Yaşar, Şanlıurfa’da Geceleri Coşturdu

EBRU YAŞAR’DAN UNUTULMAZ BİR GECENİN YILDIZI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor. On binlerce dinleyiciyle buluşan ünlü sanatçı, şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılarla birlikte seslendiriyor. Başındaki puşi ile sahneye çıkan Yaşar, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” şeklinde yaptığı konuşmasıyla dinleyicilerle duygusal anlar paylaşıyor.

ŞARKILARLA COŞKULU ANLAR

Ünlü sanatçının konserinde, yeni şarkısı “Affet” ile birlikte “Cumartesi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen parçaları da yer alıyor. Eğlenceli türkülerle dinleyicileri coşturan Yaşar, davulcusuyla birlikte seslendirdiği “Urfalıyam Ezelden” ve “Urfa’nın Etrafı” şarkılarıyla büyük alkış topluyor.

AİLESİYLE BİR ARADA SAHNEDİ

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir açılış gerçekleştiren Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahne alıyor. Hayranlarının yoğun isteği üzerine, “Affet” şarkısını bir kez daha seslendiren sanatçı, taraftarlarla unutulmaz anlar yaşıyor.

CANNES FILM FESTIVALI’NDE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ebru Yaşar bu yıl düzenlenen 78. Cannes Film Festivali’nde de güzelliği ve şıklığıyla dikkat çekiyor. Festival kapsamında, ödüllere aday gösterilen iddialı filmlerden “The Mastermind” galasında kırmızı halıda boy gösteriyor. Bu etkinliklerle müzik ve sinema dünyasında önemli bir yer edinen Ebru Yaşar, hayranlarını gururlandırmaya devam ediyor.

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