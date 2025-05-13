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Ebu Selim Kontrol Altına Alındı

ÇATIŞMALAR SONRASI KONTROL ALAŞTIRILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ebu Selim bölgesindeki çatışmaların sona erdiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin başkent Trablus’taki bu bölgedeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı vurgulandı. Kontrolün ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin güvenliğin ve istikrarın sürdürülebilirliği için çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

MEDYA’DA GÜNDEM OLAN OLAYLAR

Trablus’taki gerginlikler, Libya medyasında İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürülmesiyle ilgili haberlerle gündeme geldi. Ardından bu milis grubuyla Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çıkan çatışmaların görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Libya İçişleri Bakanlığı, bu durumu dikkate alarak vatandaşlara evde kalmaları yönünde bir çağrı yaptı.

HASTANE DURUMU VE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trablus Üniversitesi, meydana gelen olaylar nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır olmak üzere 5 yaralının kaldırıldığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerginliğin ve çatışmaların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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