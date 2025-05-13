Ebubekir Şahin’den Yönlendirici Yayınlar Açıklaması

BAŞKAN ŞAHİN’DEN PKK AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’den bir açıklama geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sadece bir güvenlik politikası olmadığına, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığa işaret ettiğini ifade etti. Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım ilerlediğini belirterek, “Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir” dedi. Ancak bazı medya organlarının gerçeği yansıtmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığına da dikkat çekti. Bu tür yayınların, barışı kucaklayan Türk halkına karşı büyük bir haksızlık oluşturduğunu vurguladı.

DEVLET GEREKEN YAPTIRIMLARI HAYATA GEÇİRECEK

Şahin, bu durumun toplumsal birliğe zarar verme potansiyeli taşıdığını belirtti. Terörle mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Devletin, yayıncılık etiğine ve toplumsal sorumluluğa aykırı içeriklere karşı gereken tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla uygulayacağını duyurdu. “Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı her türlü takdiri hak etmektedir” diye ekledi.