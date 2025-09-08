Ebul Menüçehr Camii, İlk Türk Camisi

ANADOLU’DAKİ İLK TÜRK CAMİSİ

Kars’taki Ani Ören Yeri’nde bulunan Ebul Menüçehr Camii, Anadolu’daki ilk Türk camisi olma özelliği ile dikkat çekiyor. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emri doğrultusunda, 1064 yılına kadar süren Selçuklu fethinin ardından, Şeddadoğlu Ebu’l Menüçehr tarafından 1072-1092 yılları arasında inşa edildiği biliniyor. Bu yapı, derinlemesine planlı üç sahadan oluşuyor ve mihrap önü kubbeli, iç avlulu bir plana sahip.

GEOMETRİK MOTİFLERLE SÜSLENEN YAPILAR

Her sahın içi, farklı geometrik motiflerle süslenmiş tonozlarla kaplanmış. Ebul Menuçehr Camisi’nin restorasyonları tamamlanarak ibadete açıldığını bildiren Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, “Burası Türklerin Anadolu’da inşa ettiği ilk camisi olan Ani Ulu Cami, Sultan Melikşah’ın emriyle dönemin ünlü komutanlarından Ebul Menüçerh tarafından 1072-1092 yılları arasında inşa edilmiş bir cami. Camimiz Anadolu’daki Türk cami geleneğinin, Ulu Cami geleneğinin Anadolu’daki ilk temsilcisi, derinlemesine 3 sahanlı planı ve mihrap önü kubbesi ile bu geleneğin en iyi temsilcilerinden biridir.” sözlerine yer veriyor.

MİNARENİN ÖZELLİKLERİ

Caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi, sekizgen gövdeli ve tek şerefe sahip. Kare kaidesi üzerine oturan minarenin şerefe altlığı mukarnaslıdır ve gövdesinde Kufi hatlı “Bismillah” lafzı dikkat çekiyor. 99 basamaktan oluşan taş minare, Anadolu Türk mimarisinin önemli örneklerinden biri olup, Orta Asya’daki Karahanlı mimarisini anımsatıyor.

TARİHİ VE TURİSTİK ÖNEMİ

Ebul Menuçehr Camii, sadece mimari yapısıyla değil, tarihi önemi ile de öne çıkıyor. Anadolu’daki Türk hakimiyetinin başlangıcını simgeleyen cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Arkeolojik Alanı’nın bir parçasını oluşturuyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ani’de Ebul Menuçehr Camii, en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.