Ebyü Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

MEZUNİYET TÖRENİ İHTİŞAMLA GERÇEKLEŞTİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, Yalnızbağ Yerleşkesi’nde yapıldı. Törende saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yaptığı konuşmada üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası alanda sağladığı başarılarla dikkat çektiğini belirtti.

ÜNİVERSİTE DOLULUK ORANI YÜZDE 99

Rektör Levent, üniversitenin bu dönemdeki doluluk oranının yüzde 99 olduğunu ifade etti. Levent, “İnanın, ailelerinizden ve hocalarınızdan aldığınız donanım, edindiğiniz değerler ve kazandığınız vizyon, sizi her durumda ayakta tutacaktır. Kendinize güvenin, bizler size güveniyoruz. Unutmayın, aldığınız diploma sadece bir unvan değil sorumluluk almak, yenilikler peşinde koşmaktır. Sizlerden topluma yön veren liderler olmanızı bekliyoruz.” diye konuştu.

MEZUNLAR KEPLERİNİ ATTI

Törenin sonunda mezun olan öğrenciler kep attı. Programa dekanlar, bölüm başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve veliler katıldı.