Ebyü, THE 2025 Sıralamasında 601+ Yer Aldı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda 601+ bandında yer alarak Asya’nın önde gelen üniversiteleri arasında bulundu. Sıralamada toplam 853 üniversite değerlendirilirken, Türk üniversitelerinin sayısı 111’e ulaştı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de bu başarıyla Türkiye’den sıralamaya giren 65 devlet üniversitesi arasındaki yerini aldı.

SIRALAMA KRİTERLERİ

Bu sıralama araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları, uluslararası görünüm, araştırma ortamı ve öğretim gibi 5 farklı kategori esas alınarak yapıldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.