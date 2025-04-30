Haberler

Ebyü, THE 2025 Sıralamasında 601+ Yer Aldı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda 601+ bandında yer alarak Asya’nın önde gelen üniversiteleri arasında bulundu. Sıralamada toplam 853 üniversite değerlendirilirken, Türk üniversitelerinin sayısı 111’e ulaştı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de bu başarıyla Türkiye’den sıralamaya giren 65 devlet üniversitesi arasındaki yerini aldı.

SIRALAMA KRİTERLERİ

Bu sıralama araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları, uluslararası görünüm, araştırma ortamı ve öğretim gibi 5 farklı kategori esas alınarak yapıldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Marmaris’te Rüzgar Yetersizliği Yarışları İptal Etti

Marmaris'teki Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nın üçüncü gününde rüzgar yetersizliği ve sağanak nedeniyle yarışlar iptal edildi. 19 yelkenli yat ve 170 sporcu geri gönderildi.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ölü toprağını atmalıyız,” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güçlerin suni tartışmalarla engellemeye çalıştığını belirterek, bu etkenleri aşarak ilerlemeye devam etme çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.