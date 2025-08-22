EBYÜ’ye 110 Aday Sınav Oldu

ÖĞRENCİ ADAYLARI YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne kabul için başvuran 110 aday, özel yetenek sınavında yeteneklerini sergiledi. Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde gerçekleşen ve iki aşamadan oluşan sınavda öğrenciler, sanatsal yeteneklerini ve gözlem becerilerini gösterdi. Bu sınav sonucunda başarılı olan 35 öğrenci resim bölümüne kayıt yaptırma hakkı elde etti.

REKTÖRDEN DESTEK VE GÜVEN

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sınava katılan adayları ziyaret ederek onlara başarılar diledi. Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ben öğrencilerimizin kabiliyetlerine güveniyorum. En güzel şekilde yapacaklar. Hocaların öğrenciler arasında seçim yapmalarının zor olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Öğrencilere verilen destek, onların motivasyonunu artırmaya yardımcı oldu.

TOPLUMSAL İÇERİKLİ SORULARLA HAZIRLANDILAR

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrenci adaylarının, sınavda toplumsal içerikli sorularla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kavukcu, “Hem öğrencilerin yeteneklerini ölçmek hem de çevreyi gözlemlemek adına bu soruları soruyoruz. Yaşanan olayları takip edebiliyorlar mı? Farkındalar mı? Dünyada neler yaşanıyor? Çevrelerinde neler var? Hem obje hem de olaylar bağlamında ne kadar gözlemleyip gözlemleyemediklerini, yeteneklerini de tespit ederek sınavımızı tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.