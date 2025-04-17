Ecb, Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü

ECB FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. Banka, yılın üçüncü yönetim kurulu toplantısında para politikası ile ilgili kararlarını duyurdu. Açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirildiği belirtildi. Ayrıca, refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de sırasıyla yüzde 2,40 ve yüzde 2,65 seviyelerine çekildi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE VURGU

Açıklamada, bu faiz indirim kararının enflasyon görünümü ve dinamikleri ile para politikası iletim gücü temelinde alındığı ifade edildi. Düşüş sürecinin iyi ilerlediği enflasyona dikkat çekilirken, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara bir miktar dayanıklı olduğu vurgulandı. Ancak, “Artan ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümü kötüleşti.” değerlendirilmesi yapıldı.

GELİŞEN BELİRSİZLİKLER

Belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini azaltacağına da dikkat çekildi. Ticaret gerginliklerine karşı olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olabileceği kaydedildi. ECB’nin yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefinde kararlı olduğu ifade edilirken, “ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir.” denildi.

ENFLASYON ORANI

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldüğü belirtildi. ECB, bu yıl yapılan üç toplantıda da faiz indirimine gitmiş oldu.