Cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun davasına katılan Ece Erken duruşma salonunda bayıldı.

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Dava için Ece Erken avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Davanın ilk duruşması sırasında fenalık geçiren Ece Erken salondan dışarı çıktı.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Ünlü Sunucu Ece Erken’de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

BAYILDIĞI ESNADA BAŞINI SANDALYEYE VURDU

Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.

Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” şeklinde konuştu.