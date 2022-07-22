Ece Erken’e hapis şoku

Ekranların sevilen isimlerinden Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, soruşturma ünlü fenomen Kerimcan Durmaz’ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.

NE DEMİŞTİ?

Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu’nun 3 Şubat 2020’de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için “Adam, adam da demiyeyim”, 27 Şubat 2020’de ise “İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz” dediği kaydedildi.

Ece Erken’in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020’de Durmaz’a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.