Ece Erken’i kızdıran soru

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesi sonucu zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medyada takipçisiyle kapıştı.

Ece Erken, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatı kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Erken’in bir takipçisi fotoğrafın altına “Ay yeter artık, ilk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var” yazdı. Ünlü sunucu bu yoruma ateş püskürdü.

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy’de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

“İLK EŞİ NE YAPSIN, 15 YILLIK EVLİLİĞİ VAR”

Instagram’da 2.8 milyon takipçisi bulunan Erken, eşiyle bir fotoğrafını Instagram’dan “Bizimkisi bir aşk hikayesi” notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenilirken, fotoğrafa yapılan bir yorum dikkat çekti. Erken’in bir takipçisi fotoğrafa “Ay yeter artık, ilk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var” yazdı.

“İNANIN BOŞ VE ZAVALLI GELİYORSUNUZ”

Vefat eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’nin hatırlatılması üzerine ünlü sunucu sinirlendi. Erken, “Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü üzülmeyeyim, nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken” diyerek yorum yapan takipçisine sert çıktı.