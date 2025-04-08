Ece Güner, 1969 Ankara Doğumlu

ECE GÜNER’İN HAYATI VE KARİYERİ

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Ece Güner, birçok insan tarafından merak ediliyor. “Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli?” sorularının cevabı araştırılmakta. Ece Güner, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur ve çocukluk dönemini Fransa’da geçirmiştir. Eğitim hayatına burada devam etmiştir.

EĞİTİM VE HUKUK KARİYERİ

Ece Güner, 1992 yılında Paris’teki önde gelen hukuk fakültelerinden biri olan Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris, Sorbonne’dan en yüksek derecede mezun olmuştur. Sonrasında, İstanbul Üniversitesi’nde denklik eğitimini tamamlayarak 1994 yılından itibaren İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Güner, karşılaştığı davalarda özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projeleri alanında uzmanlık göstermektedir. 1996 yılında kurduğu Güner Hukuk Bürosu ile Türkiye’de tanınan hukukçular arasında yer almaktadır.

SİYASİ KARİYERİ VE YAZILARI

Siyasi kariyerine İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı yaparak başlamış, fakat 2023 yılında bu görevinden istifa etmiştir. Ece Güner, ayrıca “Çare Başkanlık Mı?” ve “Ülkem İçin Çare” adlı eserleriyle Türkiye’nin siyasi ve hukuki meselelerine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır.

DİL YETENEKLERİ VE ÖZEL HAYATI

Dil alanında yetkin olan Güner, Fransızca ve İngilizce’yi ana dili seviyesinde bilmektedir. Almanca ise orta seviyede konuşabilmektedir. Özel hayatında ise CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile 2022 yılında sonlandırdığı bir evliliği bulunmaktadır.