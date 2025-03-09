Ece Gürel’i Eğiten Kişi Serbest Bırakıldı

HİYERKOLDA KAYBOLAN ECE GÜREL’İN DURUMU

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel, 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahalle halkı tarafından bulundu. Ece Gürel’in durumu, arama ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından belirlenmiş ve hipotermi geçirdiği tespit edilmiştir. 36 yaşındaki peyzaj mimarı, Maslak’taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştır. Ancak, Ece Gürel, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirmiştir.

HALE NUR ÖZEN’İN GÖZALTINA ALINMASI

Ece Gürel’in “cadılık ve büyücülük” eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Özen, hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilmiştir.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMA

Hale Nur Özen, nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunmasını yapmıştır. Mahkeme, Özen’i adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştır. Bu karar, yaşanan olayın kamuoyunda yarattığı etkilerin ve davanın seyrinin nasıl şekilleneceğine dair merak uyandırmaktadır.