Ece Gürel İçin Ormanda Geniş Arama Başlatıldı

KAĞITHANE’DE KAYBOLAN ECE GÜREL İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki Ece Gürel’in kaybolduğu haberi, yakınlarının 1 Mart’ta polise başvurmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda Gürel’in telefonunun 1 Mart günü saat 18.00’e kadar aktif olduğu ve o saatte yanıt vermediği belirlendi. Telefon sinyalinin en son Sarıyer bölgesindeki Belgrad Ormanı’ndan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, jandarma ve çeşitli arama kurtarma dernekleri gibi ekipler, Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı civarında arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin kaybolan kadını bulma çabaları akşam saatlerinden beri sürüyor.

ECE GÜREL’İN EŞİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Arama çalışmaları devam ederken, Ece Gürel’in eşi Sezer Güler, kayboluş süreci hakkında bilgi verdi. Güler, “Eşim 11.30 civarında evden çıktı, 14.00’te ailesi kendisine ulaşamadıklarını bildirmişti. Saat 15.00’te ben de aradım; telefonu çalıyordu ama cevap vermiyordu. 18.00’den sonra telefon tamamen kapandı. Annesi, tesislerinden ‘Hacıosman’daki Kent Ormanı’na hava almaya gideceğini söyledi. Bunun üzerine biz de oraya yoğunlaştık. Eşim dağ yollarına pek girmez, patika yollarında yürüyüş yapmayı tercih ederdi. En son, bir göletin önünde fotoğraf paylaşmıştı. Şu anda ekipler arama yapıyor. Arama kurtarma köpekleriyle destek vermek için eşimin giysilerini de getirdim. Son kar yağdığı dönemde iş yerinde bazı problemleri olmuştu. İzin almıştı ve işe gitmediği gün bir tartışma yapmıştı, ‘Ben de istifa ederim’ demişti. Ben de kendisiyle bu konuda konuşmuştum.” ifadelerini kullandı.

BABA KOÇOĞLU’NUN ENDİŞE DOLU BEKLENTİSİ

Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu ise, “Arama çalışmaları hala devam ediyor. En son dün kendisiyle görüştüm. Belgrad Ormanı’na yürümeye gideceğini söylemişti. O saatten sonra kendisinden bir haber alamadık. Şu anda da arama çalışmaları sürüyor.” dedi. 35 yaşındaki peyzaj mimarının kaybolması ailede umutsuz bir bekleyiş oluşturmuşken, ekipler Güler’in telefonunun en son sinyal gönderdiği bölgede arama yapmaya devam ediyor.