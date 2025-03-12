Ece Gürel’in Ailesi Savcıyla Görüştü

SON DURUM ÖĞRENİLDİ

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı halde bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Anne ve babası, soruşturmanın son durumunu öğrenmek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı’na saat 14.00’te geldi.

AİLE SAVCIYLA GÖRÜŞTÜ

Gülşen Koçoğlu ve Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürütmekte olan cumhuriyet savcısı ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdikten sonra adalet sarayından ayrıldı. Görüşme esnasında ailenin ifadelerinin alınarak dosyaya eklendiği bilgisi alındı. Baba Koçoğlu, önceki gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya… Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece’yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Ece Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ise kızının online kurşun döktüğünü ve hacamat yaptırdığını belirtti. Acılı anne, Ece’nin bu işlemleri para için yapmadığını dile getirdi.