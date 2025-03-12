Ece Gürel’in Gizemli Orman Kayboluşu

BELGRAD ORMANI’NDAN KAYBOLAN PEYZAJ MİMARININ TRAJEDİSİ

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini belirterek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra ormanda kaybolmuş, 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde uyguladığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

SOCIAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Spritüel olaylara ilgi duyan ve astronomi eğitimi alan Ece’nin cadılık eğitimine başladığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak ailesi bu iddiaları yalanladı. Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel’in hamlesi ise şaşkınlık yarattı. Eşinin 6 Mart günü ormanda sağ olarak bulunmasının ardından “Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim” paylaşımı yapan Sezer Gürel, Instagram’daki kullanıcı adını “sezargurel” yerine “hardaleces” olarak değiştirdi. Bu değişiklikten birkaç gün sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kayboldu.

GÜREL’İ İLGİLENDİREN GİZEMLİ SAYILAR

Öte yandan Sezer Gürel’in sosyal medya hesabındaki bazı sayılar dikkati çekti. Gürel’in Instagram hesabında yer alan ‘91688 419 818719 914481’ sayılarının, Grabovoi Sayıları’nı temsil ettiği belirlendi. Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından keşfedilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde belirli bir frekans oluşturuyor. Bu frekansların, insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normale döndürebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve bunların frekansları üzerinde çalışan Grabovoi, sadece fiziksel değil, beklentilerle ilgili sorunlar yaşandığında, sayılar aracılığıyla bu sorunların nedenlerini değiştirebileceğimizi iddia ediyor.