Haberler

Ece Gürel’in Ölümü, Hipotermi Nedeniyle

ECE GÜREL’İN KAYBOLMA OLAYI

Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda 2 Mart’ta yürüyüş yapan peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra ekipler tarafından bulundu. İlk müdahale sonrasında Maslak’taki özel hastaneye kaldırılan Gürel, 7 Mart’ta yaşamını yitirdi.

OTOPSİ SONUÇLARI VE ÖLÜM NEDENİ

Ece Gürel’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda 5,5 saat süren bir otopsi işlemine tabi tutuldu. Yapılan otopsi sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. Otopsi bulgularında travma veya zehirlenme izine rastlanmazken, alınan örneklerde yabancı bir kişiyle ilişkilendiren DNA bulunmadı. Radyolojik görüntüleme ve analiz sonuçları, Gürel’in ölüm sebebinin soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar olduğunu ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Haberler

Taşköprü Silahlı Kavga, Dört Tutuklama Gerçekleşti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sırasında yaşanan silahlı çatışmada muhtar adayı Galip Alkaşı öldürüldü, bir kişi yaralandı. Sanıkların tutukluluk durumu sürüyor.
Haberler

İstanbul’da Oyuncu Cinayet İşledi

İstanbul Fatih'te, arkadaşıyla alkol alırken sebepsiz bir şekilde kavga eden oyuncu Sevil Akdağ, sürtüşme esnasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.