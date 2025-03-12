Ece Gürel’in Ölümü Metafizikle İlişkili Olabilir

METAFİZİK UZMANINDAN ŞOK EDİCİ AÇIKLAMALAR

Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk, Ece Gürel’in ölümü hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şentürk, Gürel’in kaza sonrası oluşan psikolojisinin, aldığı sihir eğitimi ile etkilendiğini öne sürdü ve bu ölümü metafizik ile ilişkilendirdi. Gençler arasında astral seyahatın yaygınlaştığına dikkat çekerken, yanlış ritüellerin bireyleri büyük tehlikelere sürükleyebileceğini belirtti. “Sihir yapanlar her zaman bir bedel öder,” ifadesini kullandı.

ECE GÜREL’İN ÖLÜMÜNE METAFİZİK BAĞLANTI

Beytullah Şentürk, kaybolduktan dört gün sonra Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in cesediyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. “Ece Gürel’in ölümü %100 metafizik ile ilgili,” diyen Şentürk, aldığı eğitimlerin psikolojisini etkilediğini ifade etti. “Ece Gürel’in eğitimi yüzünden intihara sürüklendiğine inanıyorum,” diyerek bu tür uygulamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gürel’in doğaüstü güçlere olan ilgisinin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirtti.

HATALI RİTÜELLERİN RİSKLERİ

Şentürk, metafizik alanını deneyimlemenin yeterli bilgi olmadan önemli riskler taşıdığını değerlendirdi. Belgrad Ormanı’ndaki ritüeller hakkında kritik bir detay paylaşarak, “Metafizik alanla hiçbir bağlantısı olmayan bir kişi orada üç gün kalamaz,” şeklinde konuştu. Bu olayın doğaüstü bir boyutu olabileceğine dikkat çekti. Metafiziksel ve ruhsal uygulamalardaki yanlış yönlendirmelerin büyük tehlikelere yol açabileceğini vurguladı.

GENÇLER ARASINDA ASTRAL SEYAHAT TRENDİ

Şentürk, astral seyahatın gençler arasında bir trend haline geldiğini belirtti. “Astral seyahat şu anda bir trend ve gençler buna ilgi duyuyor,” dedi. Dikkatsiz ritüellerin bireyleri ciddi riskler ile karşı karşıya bırakabileceğini yineleyerek, Belgrad Ormanı’nın sıklıkla bu tür ritüeller için seçildiğini ifade etti. “Belgrad Ormanı, ritüeller yapmak için uygun bir mekân,” dedi.

Yanlış eğitimlerin ve ritüellerin insanların hayatını riske attığına dikkati çeken Şentürk, “Yanlış eğitimler ve ritüeller insanları ölüme sürüklüyor,” değerlendirmesini yaptı. Gürel’in çalışma hayatındaki psikolojik durumu hakkında ise “Ece Gürel’in psikolojisi, çalışma hayatı boyunca bozulmaya başladı,” ifadesini kullandı. Olayın metafizik yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Ece Gürel ‘ruhsal bağlılık’ belirtileri gösteriyordu,” diyerek olayın farklı bir boyutuna ışık tuttu.