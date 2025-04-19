Ece Gürel’in Ölümü Üzerine Raporda Belirtilenler

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra gece bulunarak hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in otopsi raporunu tamamladı. Raporda, Gürel’e Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince, radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Gürel’in travmatik bir nedenden dolayı hayatını kaybettiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

ZEHİRLENME GÖRÜLMEDİ

Raporda ayrıca, Ece Gürel’in zehirlenerek hayatını kaybettiğine dair bir tıbbi delil olmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profilinin rastlanmadığı aktarıldı. Gürel’in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve ortaya çıkan komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Raporda, “Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel’in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE GELİŞMELER

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı’na çıkan Gürel kaybolmuştu. Ailesinin ihbarı üzerine ormanda geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart’ta yapılan arama çalışmaları sırasında ulaşıldı. Ekiplerin 4 gün süren çabaları sonucunda 6 Mart’ta saat 01.15’te bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı, fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gürel’in cenazesi, Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı’nda defnedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürel’in ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı. Bu bağlamda, Gürel’in annesi, babası, eşi ve arkadaşının “bilgi sahibi” olarak ifadeleri alındı. Ayrıca, Gürel’e eğitim verdiği öne sürülen Hale Ö. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Hale Ö, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürel’in ölümüne ilişkin soruşturma hala devam ediyor.