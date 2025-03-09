Ece Gürel’in Ölümüyle İlgili Dava Açıldı

ECE GÜREL’İN KAYBOLUŞU VE BULUNUŞU

Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Ece Gürel, İstanbul’daki Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri, dört gün sonra Gürel’i sarp ormanlık bir alanda buldu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, iki gün sonra yaşamını yitirdi. Ece Gürel’in hayatını kaybetmesi sonrasında, cadılık eğitimi verme iddiasıyla Hale Nur Özen gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla polis ekipleri tarafından takibe alınmıştı.

HALE NUR ÖZEN’İN DURUMU

Bugün, Hale Nur Özen hastanede sağlık raporu almasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest kalmayı başardı. Ece Gürel’in ölümü ve bu olaylar sonrasında toplumda oluşan endişelerin boyutu dikkat çekici seviyelere ulaştı.