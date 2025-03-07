Ece Gürel Neden Hayatını Kaybetti?

ECE GÜREL’İN HASTANE SÜRECİ

Uzun bir süre soğuk havaya maruz kalan ve hipotermi geçiren Ece Gürel, hastaneye yoğun bakıma alındı. Ece Gürel’in neden hayatını kaybettiği sorusu merak edilirken, doktorların tüm çabalarına rağmen genç mimarın kurtarılamadığı duyuruldu. İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolma olayı sonrası 4 gün sonra yaralı olarak bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞANAN OLAYLAR

Dün gece saatlerinde zorlu bir ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne taşındı. Uzun süre soğukta kalmasından dolayı hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel’in tedavisi esnasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilip yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Gürel’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu, polis ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Maslak Acıbadem Hastanesi’nden alınan Ece Gürel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 2 Mart’ta kaybolan ve hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Ece Gürel’in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gürel, 1 Mart’ta yaptığı paylaşımda, “Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder” ifadelerini kullandı. 2019 yılında ise “Hep doğayla iç içeymişim, hep doğa da olmak dileğiyle” notunu yazdığı görüldü.

BELGRAD ORMANI HAKKINDA

Belgrad Ormanı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan ve Sarıyer ile Eyüpsultan ilçeleri arasında bulunan geniş bir ormanlık alandır. Yaklaşık 5.524 hektar büyüklüğündeki bu doğal alan, hem yerel yaşamın korunması hem de İstanbullular için önemli bir rekreasyon alanı olarak değerlendirilmektedir.