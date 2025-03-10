Ece Gürel Olayı ‘Neler Oluyor Hayatta’da Tartışıldı

Neler Oluyor Hayatta, günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden Ece Gürel olayıyla ilgili önemli bir tartışma gerçekleştirdi. Programda, spiritüel konularda uzman olarak tanınan yazar Sibel Uzun, emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba ve Ece Gürel’in en yakın arkadaşı Sonay Mengen, zaman zaman gergin anlar yaşanarak konuyu masaya yatırdı. Ece Gürel’in ölümüyle ilgili sorular, aldığı “cadılık” eğitimleri ve yurt dışında yaşayan arkadaşıyla olan son mesajlaşması dikkat çekti. Ece Gürel’in ormana gitme nedeni ve nasıl bu kadar süre ayakta kalabildiği merak ediliyordu. Aldığı eğitimlerin mi yoksa İngiltere’deki arkadaşı Özge ile olan son mesajlarının mı etkili olduğu araştırılıyor.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Belgrad Ormanı’nda olay hakkında bilgi edinmek için giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve en yakın arkadaşı Sonay Mengen, genç kadının ölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sibel Uzun, Ece Gürel’in aldığı ‘cadılık’ eğitimlerinin tarotla başladığını ve bu tür uygulamaların paranormal şeylere kaydığını, zihin kontrolü ve derin transa kadar ulaşabileceğini belirtti. Uzun, “Bu işin pazarlamasını yapıyorlar” diyerek, Ece’nin astral gezintiye çıkmış olabileceğini ve enerjisini kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

SONAY MENGEN’DEN TANSİYON YÜKSELTEN YORUMLAR

İlk kez canlı yayında yer alan Sonay Mengen, Ece Gürel’in akıllı ve mantıklı bir insan olduğunu belirterek, “Ece çok aklı başında bir kızdı. Bu tür bir şeyi asla yapacak bir insan değildi. Belgrad Ormanı’na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir” dedi. Stüdyoda yaşanan gergin anlar sırasında, Savaş Kurtbaba, Ece’nin İngiltere’deki arkadaşı Özge için “Ben olsam bülten çıkarır getirtirdim” diyerek şüphelerini ortaya koydu. Mengen ise kendisi ve arkadaşlarının spiritüel konularla ilişkilerinin olmadığını vurguladı.

GİZEMLİ İLİŞKİLER VE SORULAR

Ece Gürel’in gizemli ölümü, özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşıyla olan ilişkisini sorgulamakta. Sonay Mengen, arkadaşının aldığı ‘cadılık’ eğitiminden haberi olmadığını belirtirken, bu durum Ece’nin bağlı olduğu spiritüel konuların getirdiği belirsizlikleri artırıyor. Canlı yayındaki gergin diyaloglar, izleyicilere dolaylı bir gizemin kapısını araladı. Bunun yanı sıra, Ece’nin hayatı ve ölümüyle ilgili farklı görüşler, konunun daha fazla tartışılmasına olanak sağladı.