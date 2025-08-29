Haberler

Ece Seçkin Duygusal Anlar Yaşadı

Duygusal Anlar Yaşandı

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin’in son konseri, derin duygusal anlara sahne oldu. Konsere katılanlar, özellikle akustik bölümde yaşananları unutamayacaklar. Seçkin, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi. Bu an, seyirciler arasında duygusal bir anı da beraberinde getirdi.

Anne ve Oğul Bağlantısı

O sırada, adına şarkı çalındığını duyan Yasemin Minguzzi, sahneye çıkarak Ece Seçkin’e sarıldı. Anne Minguzzi, şarkıyı söylerken kucaklayarak destek oldu. Konser alanındaki izleyiciler, yaşanan duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı ve bu çarpıcı anlar sosyal medyada da geniş bir yankı buldu.

Kısa Bir Konuşma ile Duygularını Paylaştı

Ece Seçkin, sahnede kısa bir konuşma yaparak duygularını ifade etmeye çalıştı. “Ahmet’in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada,” diyerek herkesin yüreğine dokundu. Bu sevimli ve acı dolu anlar, konserin hafızalarda kalmasını sağladı.

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

