Ece Seçkin, Hayranından Tehdit Aldı

ECE SEÇKİN’İN ZOR DURUMU

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımında uzun bir süredir takıntılı hayranı tarafından sözlü taciz ve tehditlere maruz kaldığını duyurdu. Seçkin, şizofreni hastası olduğunu belirttiği kişinin, son olarak eşi Çağrı Terlemez’e ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderdiğini aktararak, yardım çağrısında bulundu. “İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini ‘kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime ‘seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim’ içerikli mesajlar atmıştır,” ifadelerini kullandı.

Uzaklaştırma Kararına Rağmen Takip

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alındığına dikkat çeken Ece Seçkin, “Km’lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir.” ifadelerini kullandı. Seçkin, yaşanan olayların artık katlanılmaz bir noktaya geldiğini ve bu kişinin yalnızca kendilerine değil, kendi ailesine de tehditlerde bulunduğunu vurguladı. Şu anda karakolda bulunan kişinin kısa süre içinde serbest kalmasının kendilerini büyük bir tehlikeye sokacağını belirtti ve tedbir alınması çağrısında bulundu.

Gözaltı ve Yasal Süçözüm Süreci

Ece Seçkin ve eşine yönelik tehditlerde bulunduğu öne sürülen A.U.S., çiftin şikâyeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı, ancak hakimlik adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve A.U.S.’nin serbest kalmasının Seçkin ve ailesi ile toplum için tehlike oluşturduğunu belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.