Ece Seçkin’in Konserinde Duygusal Anlar Yaşandı

DÜYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Pop müziğin tanınmış ismi Ece Seçkin’in son konserinde duygusal anlar yaşandı. Konserin akustik kısmında Seçkin, Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi. O esnada, seyirciler arasında yer alan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi sahneye çıktı. Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin’e şarkıyı söylerken eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Duygularını sahnede yaptığı kısa bir konuşma ile dile getiren Seçkin, “Ahmet’in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada” şeklinde ifadeler kullandı.