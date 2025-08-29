Haberler

Ece Seçkin’in Konserinde Duygusal Anlar Yaşandı

DÜYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Pop müziğin tanınmış ismi Ece Seçkin’in son konserinde duygusal anlar yaşandı. Konserin akustik kısmında Seçkin, Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi. O esnada, seyirciler arasında yer alan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi sahneye çıktı. Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin’e şarkıyı söylerken eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Duygularını sahnede yaptığı kısa bir konuşma ile dile getiren Seçkin, “Ahmet’in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Haberler

Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.