Ece Seçkin, Mourinho’yu eleştirdi

DEPLASMANDA MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında, küme düşmesi kesinleşmiş Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenilerek, şampiyon Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, zor bir dönemden geçmektedir.

MOURINHO’YA TEPKİLER

Yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini topladı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin de bu tepkilere katılan isimlerden biri oldu.

ECE SEÇKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mourinho’yu eleştirdi. Şarkıcı, “Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabiliyor mu?” ifadelerini kullandı.