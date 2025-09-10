Ece Seçkin, Ölüm Tehditleri İçin Şikayetçi

ŞARKICI ECE SEÇKİN’İN ÖLÜM TEHDİTLERİ HAKKINDA AÇIKLAMASI

Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte kendisini uzun süredir takip eden ve ölüm tehditleri savuran bir hayranına karşı şikayette bulundu. Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin ismini Ali Uğur S. olarak belirleyip Bakırköy’de gözaltına aldı. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra, şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDUĞU SKANDAL

Yaşadıklarını sosyal medya aracılığıyla aktaran Ece Seçkin, “Yaklaşık dört yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini ‘Kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime ‘Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim’ içerikli mesajlar atmıştır.” dedi. Ayrıca, bu kişinin İstanbul dışında yaşadığına ve defalarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen, kilometrelerce yol kat ederek hayatlarını kabusa çevirdiğine dikkat çekti.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Ece Seçkin, “Gelinen nokta artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.” ifadelerini kullanarak, durumu kritik bir hale getirdiğini vurguladı. Şüphelinin karakolda olduğunu, ancak kısa süre içinde serbest kalacağını belirterek, “Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.” dedi. Son olarak, “Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.” şeklinde çağrıda bulundu.