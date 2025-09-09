Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

SOSYAL MEDYADAN YARDIM TALEBİ

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, 4 yıldır bir hayranının kendisine ve çevresine yönelik sürekli tehditler ve tacizler yaşadığını dile getirdi. Seçkin, şizofreni hastası olduğunu ifade eden bu kişinin son olarak eşiyle ilgili ölüm tehditleri içerikli mesajlar attığını belirtti. “İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini ‘kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs…” diyerek yaşadığı durumu özetleyen Ece Seçkin, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

HAKİMİYETİN YETERSİZLİĞİ

İstanbul dışında yaşayan söz konusu şahsın daha önce defalarca uzaklaştırma kararları aldırmasına rağmen, sürekli olarak farklı numaralardan aramalarla hayatlarını kabusa çevirdiğini ifade eden Seçkin, “Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi. Seçkin, bu kişinin yalnızca kendilerine değil, kendi ailesine de zarar verme niyetinde olduğunu belirtti. Şu anda karakolda bulunmasına rağmen, kısa süre içinde serbest bırakılacağını vurgulayan Ece Seçkin, hukukun bu durumdaki çaresizliğinin kendilerini büyük bir tehlikeye sürüklediğini ifade etti.

KAMERALARA YANSIDI

Ece Seçkin, bu kişinin kontrol altına alınmadığı takdirde hem kendi güvenliğinin hem de toplumun güvenliğinin tehlikeye girebileceğini belirterek yardım talep etti. “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” çağrısında bulundu. Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın, saldırı sırasında polis görünce kaçmaya çalıştığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.