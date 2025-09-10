Ece Seçkin, Takıntılı Takipçi Tehdidi!

ŞARKICI ECE SEÇKİN’DEN TAKINTILI TAKİPÇİ AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya platformlarındaki hesabında yaptığı açıklamayla, dört yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i tehdit eden takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyurdu. Seçkin’in iddialarına göre söz konusu kişi, Terlemez’in simülatör programı çıkışı öncesi bir kafede saatlerce bekleyerek “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde tehdit mesajları attı.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARINA RAĞMEN GELİŞEN TEHDİTLER

İstanbul dışında yaşayan ve daha önce defalarca uzaklaştırma kararı aldırılmış olan şahsın, buna rağmen kilometrelerce yol katederek Seçkin ve ailesine ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Seçkin, farklı telefon numaralarından gece gündüz yapılan aramaların hayatlarını bir kâbusa çevirdiğini belirtirken, şahsın artık fiziksel olarak yakınlaşarak doğrudan tehditlerde bulunduğunu ifade etti.

TOPLUM GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÖNLEMLER

Seçkin, bu kişinin yalnızca kendilerini değil, kendi ailesini de öldürmeyi dile getirdiğini vurgulayarak, “Polis görevini yaptı ama hukukun çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor” şeklinde konuştu. Açıklamasında, “Bu kişinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.