Ece Seçkin, Tehditlerden Yakındı

HAYRANINDAN TACİZ ve TEHDİT

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yıllardır takıntılı bir hayranı tarafından sözlü taciz ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Seçkin, bu kişinin kendisini şizofreni hastası olarak tanımladığını ve en son olarak eşi Çağrı Terlemez’e ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderdiğini ifade etti. Ece Seçkin, dün akşam bu konuyla ilgili bir yardım çağrısında bulundu. Paylaşımında, “İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini ‘kocam’ zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime ‘seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim’ içerikli mesajlar atmıştır” dedi.

SÜREKLİ TAKİP ETMEKTE

İstanbul dışında yaşayan bu kişi, defalarca uzaklaştırma kararı aldırılmasına rağmen kilometrelerce yol kat edip, farklı numaralardan günün her saati aramalar yaparak hayatlarını kâbusa çevirmiştir. Gelinen aşamada bu şahsın açıktan yanlarına gelerek onları öldürmeyi hedeflediği ortadadır. Bununla birlikte, yalnızca Ece Seçkin ve eşine değil, kendi ailesine karşı da ölüm tehdidinde bulunduğunu dile getirmiştir. Şu an karakolda bulunan bu şahsın, kanun gereği kısa süre içerisinde serbest bırakılacağı belirtiliyor. Polis gerekli işlemleri yapmış olsa da, hukukun bu noktadaki çaresizliği onları büyük bir tehlikeye sürüklemektedir. “Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin,” diyor Ece Seçkin.

GÖZALTINA ALINDI

Ece Seçkin ve eşine yönelik tehditlerde bulunduğu öne sürülen A.U.S., çiftin yapmış olduğu şikâyet üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Ancak hakimlik, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, A.U.S.’nin serbest kalmasının hem Seçkin ve ailesi hem de toplum için risk taşıdığını belirterek bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.