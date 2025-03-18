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Ece Üner İfade Vermek Üzere Adliyede

ECE ÜNER SAVCILIĞA İFADENİN GEREKENİ AÇIKLADI

Halk TV’de görevli spiker Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Üner, polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye yönlendiriliyor. Konuyla ilgili olarak ünlü spikerden ilk açıklama geldi.

SOCİAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ece Üner, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar devam ediyor…

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